"Con questa macchina è molto difficile", "Non ho capito": Leclerc e Hamilton dopo Budapest

" È molto difficile trovare la costanza con questa vettura . La cosa davvero strana è che nelle ultime tre gare è avvenuto l'esatto contrario di ciò che ci aspettavamo". Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, a Canal plus dopo il quarto posto nel Gran Premio d'Ungheria . "Nelle due gare in cui non ci aspettavamo di fare bene, è andato tutto come previsto: siamo arrivati primi e secondi; nella gara in cui ci aspettavamo comunque un buon risultato, siamo arrivati quarti e quinti, ma questo riassume un po' il comportamento generale di queste vetture. Penso che sia difficile da capire per tutti , e dobbiamo essere migliori degli altri", ha aggiunto.

Le parole di Hamilton

"Abbiamo fatto buoni progressi, ma in questo weekend avevamo una macchina da podio e, invece, siamo arrivati quarti e quinti. Non è stata un'esecuzione perfetta. È una grande occasione mancata, avremmo dovuto vincere. A Silverstone è stata colpa mia, così come a Spa e come qui in Ungheria. Non ho nulla da rimproverare al team. Penso che non dovevamo fare la sosta in più, perché abbiamo ceduto la seconda posizione in pista e non ho capito il motivo", ha aggiunto l'altro ferrarista, Lewis Hamilton.