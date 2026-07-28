La Ferrari sospesa va in vacanza, Hungaroring manifesto di una stagione

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Per la Ferrari la prima metà del mondiale lascia la sensazione di una squadra rimasta sospesa tra il potenziale mostrato e i risultati realmente raccolti. L'Hungaroring è stato il manifesto di questa stagione: una SF-26 abbastanza veloce da puntare al successo, ma capace di lasciare Budapest soltanto con un quarto e un quinto posto. Le parole di Lewis Hamilton raccontano meglio di qualsiasi classifica lo stato d'animo con cui Maranello v
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