"Nessuno come lui", Leclerc verso Monza nel segno di Schumacher. Hamilton suona la carica: "Possiamo vincere"

"Quello di Monza è sempre un weekend molto speciale per la Ferrari. Correre davanti ai nostri tifosi dà a tutta la squadra un'energia incredibile e quest'anno ci sarà un'ulteriore componente emotiva, perché celebreremo Michael Schumacher e l'eredità che ha lasciato nella nostra azienda. La sua instancabile ricerca del miglioramento, l'attenzione ai dettagli e la profonda convinzione nell'importanza del lavoro di squadra sono valori fondamentali per noi ancora oggi". Lo dichiara in una nota Fred Vasseur , Team Principal Ferrari, prima del Gran Premio d'Italia a Monza. "Sul fronte della prestazione, introdurremo una power unit aggiornata nell'ambito delle opportunità di sviluppo previste dall'ADUO. Rappresenta un passo nella giusta direzione, e come sappiamo, questa stagione si gioca molto sui guadagni marginali. Monza è un circuito impegnativo e i valori in campo sono estremamente ravvicinati, quindi la nostra priorità sarà eseguire al meglio ogni aspetto del weekend, fin dal venerdì. Trarremo ulteriore motivazione dalla passione del nostro pubblico di casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel weekend", ha aggiunto.

Leclerc: "Vincere a Monza sarebbe il top"

"Una vittoria a Monza sarebbe il top, è una settimana unica per noi, i tifosi ci danno una spinta incredibile e speriamo di regalare loro un'altra vittoria domenica". Questo l'auspicio di Charles Leclerc a Palazzo Reale, a Milano, per l'evento "Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza" trasmesso da Sky in vista del Gran Premio d'Italia. Per i due piloti solito bagno di folla "ma è impossibile abituarsi a questo, ogni volta è un'emozione unica. Sono cresciuto da tifoso Ferrari e vivere questa esperienza da pilota è speciale, è come avere qualche cavallo in più in macchina", confessa il monegasco, senza fare mistero delle sue ambizioni per il weekend. "Un anno strano, siamo andati a Spa e Silverstone pensando che sarebbero state gare difficili ma in un caso abbiamo vinto e nell'altro abbiamo avuto un buon weekend. Noi ci crediamo e ce la metteremo tutta per occupare i primi due gradini del podio". Leclerc supererà Michael Schumacher per numero di gare in Ferrari. "Michael è una leggenda, quando ero bambino mi faceva sognare vincendo per la Ferrari, non potrà mai essere eguagliato. Sono qui da tanti anni, è un onore e una responsabilità, farà di tutto per riuscire a fare una piccola parte di quello che ha fatto lui: Michael sarà per sempre un'icona, il numero di gare è importante ma le vittorie ancora di più".

Hamilton: "Correre qui è sempre emozionante"

"Correre a Monza è sempre emozionante, è la gara più veloce della stagione. Rispetto all'anno scorso abbiamo una vettura che ci permette di lottare per la vittoria. Il nostro obiettivo è riportare la Ferrari al vertice". Sono le parole di Lewis Hamilton, in compagnia di Leclerc a Palazzo Reale. "Non si è mai preparati per vedere tutti questi tifosi, sono i migliori, speriamo che questo weekend possa regalare loro qualcosa di speciale - ha aggiunto il sette volte campione del mondo - In nessun altro team puoi vivere un'energia così".