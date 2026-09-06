"Mi ha spinto fuori", tensione Leclerc-Hamilton: caos Ferrari, l'incidente e quel precedente del 2020

Non poteva avere esito peggiore il ritorno a Monza di Charles Leclerc , schiantatosi contro il muro della Parabolica al terzo giro della gara. Un impatto violentissimo a circa 50 G che ha visto il monegasco uscire da solo dalla monoposto e attendere i soccorsi. Attivato il regime di bandiera rossa, tutte le vetture sono poi rientrate ai box, mentre Leclerc ha raggiunto il Box Ferrari per sottoporsi ai primi accertamenti. Già il 6 settembre 2020, il pilota Ferrari si era schiantato sulla stessa curva.

Il contatto con Hamilton

Partito in seconda fila insieme a Lewis Hamilton, Leclerc (che a Monza sognava il terzo trionfo dopo quelli del 2019 e 2024) aveva da subito adottato una strategia molto offensiva per insidiare Pierre Gasly e George Russell.

Subito dopo la partenza vi era inoltre stato un contatto tra le due Ferrari notato dalla direzione di gara e denunciato via radio dallo stesso Hamilton: "Charles mi ha spinto fuori" ("Charles pushed me off"). Poi, l'uscita fuori pista e il tremendo impatto contro le barriera.