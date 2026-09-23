Leclerc: "Io e Hamilton siamo andati oltre, regole Ferrari chiare". Su Antonelli: "Vorrei sapere..."
“I duelli con Hamilton? Ci sono dei momenti in cui a volte sono andato oltre altre volte è stato Lewis, ma il punto è parlarne e lo abbiamo fatto perché siamo una squadra". Lo ha detto Charles Leclerc nel corso della conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio di Formula 1 di Azerbaigian a Baku. "Le regole d’ingaggio sono chiare tra noi e non vogliamo che cose come Monza, alla curva due, accadano ancora. Ma penso che la cosa sia stata analizzata e discussa in modo esagerato. Ma succede sempre quando di mezzo c’è la Ferrari. Detto questo, sono in F1 per lottare con i migliori e Hamilton è uno di quelli", ha aggiunto. “Ho il record delle pole qui ma non ho ancora vinto. Vero. Quest’anno però con le qualifiche abbiamo faticato. Certo, essere davanti sarebbe una bella chance per vincere, ma è presto e dobbiamo prepararci e concentrarci. La pista mi piace e mi ha dato soddisfazioni, vedremo”, ha detto Leclerc in vista della gara.
Su Antonelli
“Il segreto di Antonelli? Mi piacerebbe saperlo, sta facendo qualcosa che funziona tanto. Ma non è del tutto una sorpresa se vediamo quello che ha fatto di speciale nelle categorie inferiori. Ha sofferto nella prima stagione, mentre in questa è stato perfetto anche contro un pilota che reputo molto forte come Russell. Ma capire quale sia il segreto della sua forza non lo sappiamo, riesce a fare sempre il giro quando conta”, ha concluso Charles Leclerc.
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