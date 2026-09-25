Horner stregato dalla Ferrari: "L'unico team in cui andrei. È il sogno di tutti"
"Sono sempre stato un semplice dipendente, ho passato 21 anni seduto al muretto e non ho bisogno di tornare a farlo. A questo punto della mia vita, c’è solo un team per cui accetterei di non avere una partecipazione azionaria". A dirlo è Christian Horner, che sulle pagine del Times è tornato a rispondere sul proprio futuro dopo il licenziamento dalla Red Bull nel luglio 2025. Un futuro che non esclude lo scenario del manager britannico alla guida della Ferrari. Lo stesso Horner ha infatti dichiarato che il trasferimento a Maranello sia "il sogno di tutti".
Horner: "Ferrari il gigante dormiente della F1"
"Ferrari è il marchio più importante della Formula 1. E' il sogno di tutti, si potrebbe dire che è il gigante addormentato della Formula 1". E ancora: "Ho passato 21 anni seduto al muretto dei box, non ho bisogno di tornare a quel ruolo", ha sottolineato l'ex team principal classe '73.
"In questa fase della mia vita, c'è solo una squadra per la quale accetterei di non avere quote nella proprietà". Così infine sul rivale dela Mercedes Toto Wolff: "Sento di avere ancora un altro ballo da ballare. E Toto ha bisogno che gli si arruffino i suoi fott**i capelli".
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