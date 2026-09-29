Vasseur resta alla Ferrari: “Piena fiducia in lui e in tutto il suo team”
La Ferrari prende posizione e conferma Fred Vasseur alla guida della scuderia. Nei giorni scorsi Christian Horner, ex team principal della Red Bull, aveva dichiarato di voler tornare in Formula 1 proprio con la Rossa, anche con una quota nella proprietà. Parole che hanno acceso le voci su un possibile cambio al vertice, arrivate in un momento già complicato per Maranello. A spegnere le speculazioni è stata Maria Conti, responsabile della comunicazione del Cavallino, che ha ribadito la totale fiducia nel team principal francese e nel suo staff. Secondo la Ferrari, ora la priorità è restare uniti e concentrare ogni energia sul lavoro in pista: "Abbiamo fiducia, piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team, e continuiamo ad averla. In questo momento è davvero importante che il team rimanga unito e coeso, e che ci concentriamo con tutte le nostre energie sul lavoro che ci aspetta".
Le parole di Maria Conti
"La Ferrari ha sempre suscitato un interesse straordinario, ed è naturale che molti professionisti aspirino a farne parte. È il riflesso della forza che la Ferrari rappresenta. Per questo motivo vogliamo assolutamente evitare di alimentare speculazioni o commentare ipotesi provenienti dall'esterno dell'azienda. E non mi riferisco solo alla vicenda del signor Horner, ma in generale alle speculazioni su Fred" ha aggiunto la responsabile della comunicazione della Ferrari, Maria Conti.
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