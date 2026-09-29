Vasseur resta alla Ferrari: “Piena fiducia in lui e in tutto il suo team”

La Ferrari prende posizione e conferma Fred Vasseur alla guida della scuderia. Nei giorni scorsi Christian Horner, ex team principal della Red Bull, aveva dichiarato di voler tornare in Formula 1 proprio con la Rossa, anche con una quota nella proprietà. Parole che hanno acceso le voci su un possibile cambio al vertice, arrivate in un momento già complicato per Maranello. A spegnere le speculazioni è stata Maria Conti, responsabile della comunicazione del Cavallino, che ha ribadito la totale fiducia nel team principal francese e nel suo staff. Secondo la Ferrari, ora la priorità è restare uniti e concentrare ogni energia sul lavoro in pista: "Abbiamo fiducia, piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team, e continuiamo ad averla. In questo momento è davvero importante che il team rimanga unito e coeso, e che ci concentriamo con tutte le nostre energie sul lavoro che ci aspetta".