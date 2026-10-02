Il muro Ferrari attorno a Vasseur: Leclerc e Hamilton chiari e le novità per Sepang
La Ferrari arriva a Sepang con un avversario in più. Non si trova in pista, ma nel rumore che da giorni accompagna Frederic Vasseur e che neppure la presa di posizione ufficiale della Scuderia è riuscita a spegnere completamente. Le indiscrezioni su un possibile futuro lontano da Maranello del team principal sono state alimentate dalle recenti parole di Horner, dichiarazioni che hanno assunto il sapore di un’autocandidatura. E così, alla vigilia del Gran Premio in Malesia, Hamilton e Leclerc si sono ritrovati a dover difendere pubblicamente il loro capo. Hamilton non ha lasciato spazio alle interpretazioni: «Credo che Fred abbia il pieno sostegno».
"Bisogna capire se in futuro..."
Ma l'inglese è andato anche oltre la semplice difesa personale di Vasseur, spostando l’attenzione sulla struttura della Ferrari. «Qui sembra esserci spesso una grande attenzione su una singola persona e su un singolo ruolo. Nel corso degli anni abbiamo visto cambiare molte persone nella posizione che oggi occupa Fred, ma lui è un leader fantastico. È davvero la persona giusta per portare questa squadra nella giusta direzione».
Poi il passaggio più significativo: «C’è però una struttura che esiste da tempo e bisogna capire se in futuro sarà necessario migliorarla. Ci sono anche persone sopra Fred, non è una questione che riguarda un solo individuo».
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