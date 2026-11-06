"Rispetto per la Ferrari": Vasseur e il retroscena, "Ho parlato con Leclerc e Hamilton"

"Non chiedo loro di essere migliori amici. Chiedo loro di comportarsi e lavorare come professionisti. Le linee guida rimangono le stesse: devono rispettarsi a vicenda". Così Fred Vasseur torna sul caso Hamilton-Leclerc nella conferenza stampa dedicata ai team principal delle scuderie di Formula 1 dopo le libere del Gran Premio del Brasile a Interlagos. Il tema principal ed i due piloti della Ferrari hanno avuto un incontro a tre per chiarirsi dopo le polemiche per l'incidente della scorsa settimana e le ulteriori dichiarazioni di Lewis Hamilton in Brasile in cui tornava a puntare il dito contro il compagno di squadra. Una riunione che ha permesso di "discuterne, di chiarire la mia posizione e la loro. È stata una buona cosa e ora passiamo oltre", ha detto Vasseur.

Vasseur: "I nostri piloti devono rispettarsi"

"C'è stata un'escalation tra i due piloti a causa degli eventi che ci sono stati in pista ultimamente. Ho parlato con Lewis e Charles ieri sera ed è stato un bel chiarimento, che resterà privato nei suoi contenuti. Siamo riusciti a mettere in chiaro le posizioni di tutti: i piloti hanno spiegato le loro e io ho spiegato le mie. Succede quando hai due piloti molto forti". Queste le parole del team principal della Rossa, che ci ha tenuto poi a fare chiarezza sulla situazione che vede protagonisti Leclerc ed Hamilton: "I nostri piloti prima di tutto devono rispettarsi, soprattutto per rispettare il marchio e la squadra che lavora ogni giorno per aiutarli a ottenere i risultati in pista".