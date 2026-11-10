Hamilton al confine Egitto-Gaza: il campione Ferrari con gli operatori umanitari a sostegno dei palestinesi

Lewis Hamilton , sette volte campione del mondo di Formula 1 , è stato in visita al valico di Rafah per osservare le modalità con cui l'Egitto riceve gli aiuti umanitari destinati a Gaza e sostiene la popolazione palestinese nella Striscia. Lo riferisce la versione online del principale quotidiano egiziano 'Al-Ahram', secondo cui il pilota inglese della Ferrari è arrivato all'aeroporto internazionale di Arish, dove è stato accolto dal governatore del Sinai del Nord, il generale Khaled Megawer . Hamilton visiterà anche i magazzini della Mezzaluna Rossa Egiziana (ERC) ad Arish, dove i team si occupano della preparazione e del coordinamento dei carichi di soccorso prima del loro invio a Gaza.

Hamilton: "Spero nel raggiungimento di una pace diffusa"

Al valico, Hamilton ha salutato gli operatori umanitari con l'espressione araba "Al-Salamo Alaykom", che significa "la pace sia con voi". Ha stretto la mano e ha scambiato alcune brevi parole con i lavoratori e i funzionari presenti. Hamilton si è espresso più volte in merito alle crisi umanitarie e ai conflitti nella regione, lanciando appelli a favore della pace. Sui social media ha pubblicato spesso contenuti riguardanti i bambini rimasti uccisi nei raid aerei israeliani a Gaza, invocando un cessate il fuoco. Si è inoltre espresso riguardo ad altri conflitti. "Credo che dobbiamo impegnarci per la liberazione del Congo, del Sudan, della Siria e della Palestina. Spero davvero che, prima o poi, si possa raggiungere una condizione di pace diffusa", ha dichiarato Hamilton il mese scorso.

Il comunicato del governo su Lewis Hamilton

Il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, ha fatto visita oggi al valico di frontiera egiziano di Rafah, dove ha incontrato operatori umanitari che prestano servizio nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra con Israele; a renderlo noto è il governo egiziano. "Il governatore del Sinai del Nord, Khaled Megawer, ha accompagnato Lewis Hamilton in una visita al valico di frontiera terrestre di Rafah per mostrargli gli sforzi compiuti dall'Egitto a sostegno" dei palestinesi di Gaza, si legge in un comunicato del governo. In un video diffuso dall'ufficio di Megawer, si mostra il pilota britannico, sette volte campione del mondo, mentre parla con alcuni operatori umanitari e si informa sulle modalità di invio degli aiuti a Gaza, dove questa settimana forti piogge hanno spazzato via decine di migliaia di tende, causando la morte di cinque persone, tra cui tre bambini.