TORINO - Tre gare per non chiudere l’anno con il sapore del fallimento. Tre gare soprattutto per proiettarsi con fiducia nel 2027, il ventennale dell’ultimo titolo mondiale piloti della Ferrari . Il trittico che conclude la stagione della Formula 1 che ha già assegnato i suoi titoli, con lo storico trionfo di Kimi Antonelli e il conseguente ritorno sul tetto del mondo della Mercedes anche tra i costruttori, in realtà ha un peso specifico enorme. Il nuovo regolamento è stato digerito dai top team, che hanno livellato le prestazioni. E anche se dietro le quinte stanno battagliando per le modifiche (rilevanti) attese nella prossima stagione per mitigare le storture della parte elettrica delle power unit, in palio c’è molto anche adesso, tra Las Vegas (dove stanotte si accendono i motori), Qatar e Abu Dhabi . Intanto il secondo posto nei due Mondiali, con la Mercedes che ha chiesto aiuto a Kimi Antonelli per navigare George Russell verso una non disfatta e la Ferrari che può solo perdere la corsa all’obiettivo minimo. Il trend però parla chiaro, sia l’inglese delle Frecce d’Argento sia la Scuderia di Maranello sono in difficoltà. Terzo a -17 da Max Verstappen e tallonato da Lewis Hamilton (-18 dall’olandese), Russell negli ultimi 5 GP è stato peggiore con appena 26 punti conquistati, mentre Verstappen ne ha firmati addirittura 113, 25 in più di Antonelli, con il duo Ferrari a ruota (70 Leclerc e 64 Hamilton), quindi Norris . Insomma, il quattro volte campione del mondo non solo è strafavorito per il ruolo di vicecampione, ma anche e soprattutto per quello di rivale di Kimi nel 2027.

I lunghi rettilinei di Las Vegas mettono in difficoltà la power unit rossa

Come detto la Ferrari è a un passo dal (non) festeggiare il secondo posto costruttori grazie a 99 punti in più della Red Bull e 112 della McLaren con 129 da assegnare. E nelle stesse ultime 5 uscite ha ottenuto più punti (132) dei papaya (92) e della stessa Mercedes (114) e solo 20 in meno della Red Bull (152). Eppure a Maranello non c’è serenità. Colpa della rivalità troppo accesa tra i due piloti che ha fatto sprecare occasioni e punti pesanti per strada. Al punto da mettere in forte dubbio (un eufemismo) il fatto che Leclerc aiuti Hamilton nella corsa al secondo posto tra i piloti. In più i limiti della SF-26 sono apparsi evidenti. Specie con le basse temperature (e a Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi si correrà di notte o quasi...) ma soprattutto sulla velocità di punta. E i prossimi due circuiti hanno lunghi rettilinei, in particolare quello cittadino intorno ai Casinò della capitale del gioco in Nevada. «Las Vegas apre l’ultima tripletta della stagione - le parole (diciamolo, laconiche) del team principal Fred Vasseur alla vigilia -. Il circuito cittadino della Strip presenta caratteristiche molto specifiche, con lunghi rettilinei, staccate importanti e la complicazione aggiuntiva rappresentata dalle temperature molto basse, che renderanno fondamentale riuscire a portare gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo. Sappiamo che si tratta di fattori importanti per la prestazione e ci siamo concentrati su questi aspetti nella preparazione. Come sempre, la priorità sarà sfruttare al meglio ogni fase del weekend e massimizzare il risultato per la squadra». Squadra, concetto molto in divenire. Anche se alla fine quello che conta è avere un macchina vincente. E per questo gli ultimi tre weekend di gara saranno anche una sorta di lungo test per soluzioni da usare nel 2027. Questo di Las Vegas inizia con lo svedese di origini bosniache Dino Beganovic al volante delle prime libere al posto di Hamilton. Rookie test e materiale aerodinamico da provare.