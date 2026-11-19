Leclerc: "I miei screzi con Hamilton sono stati ingigantiti. Il mio obiettivo principale ora è..."
"I miei screzi con Hamilton sono stati ingigantiti". Nel confronto con la stampa alla vigilia del Gp di Las Vegas, Charles Leclerc ha chiarito come il dialogo con Lewis Hamilton e con la squadra abbia subito riportato serenità. "Dopo pochi minuti la tensione era già sparita. Possiamo avere opinioni diverse e succederà ancora, ma è bastato parlarne per chiarire tutto. Alla fine siamo rimasti a chiacchierare per un'ora perché stavamo bene insieme e abbiamo affrontato molti altri temi, cercando di capire come collaborare al meglio per aiutare la squadra a progredire. Penso che sia stato tutto un po' ingigantito - prosegue il pilota monegasco della Ferrari - ma sono abituato a queste cose, guidando per la Ferrari da parecchi anni so che può succedere. Ma l'obiettivo per noi piloti non è quello di essere sempre d'accordo, e non lo sarà mai, ma sappiamo che la priorità è il team".
La stagione
Sul piano sportivo, Leclerc ha spiegato di non vivere la classifica come un'ossessione, pur tenendo alta l'attenzione sul lavoro comune: "Non è qualcosa di cui siamo ossessionati, a dire il vero. Certo, arrivare secondi è sempre meglio che terzi e mentirei se dicessi che non mi interessa affatto, ma non è il mio unico pensiero. Il mio obiettivo principale ora è provare a vincere delle gare prima della fine dell'anno: il secondo posto nel Mondiale Piloti o nei Costruttori sarebbe solo una naturale conseguenza". E ha concluso: "Il secondo posto tra i Costruttori resta comunque importante e dobbiamo continuare a lavorare uniti".
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