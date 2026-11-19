"I miei screzi con Hamilton sono stati ingigantiti". Nel confronto con la stampa alla vigilia del Gp di Las Vegas, Charles Leclerc ha chiarito come il dialogo con Lewis Hamilton e con la squadra abbia subito riportato serenità. "Dopo pochi minuti la tensione era già sparita. Possiamo avere opinioni diverse e succederà ancora, ma è bastato parlarne per chiarire tutto. Alla fine siamo rimasti a chiacchierare per un'ora perché stavamo bene insieme e abbiamo affrontato molti altri temi, cercando di capire come collaborare al meglio per aiutare la squadra a progredire. Penso che sia stato tutto un po' ingigantito - prosegue il pilota monegasco della Ferrari - ma sono abituato a queste cose, guidando per la Ferrari da parecchi anni so che può succedere. Ma l'obiettivo per noi piloti non è quello di essere sempre d'accordo, e non lo sarà mai, ma sappiamo che la priorità è il team".