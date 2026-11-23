La Ferrari non mette l’accento. Invece di andare al Casinò di Las Vegas a giocarsi le sue carte (per altro deboli), permette a Charles Leclerc e Lewis Hamilton di combinare casino. Un altro, l’ennesimo. Forse quello che fa traboccare il vaso e potrebbe portare a un ribaltone così clamoroso da sembrare impossibile , anche per il peso e la durata dei contratti in essere. Ma ormai inevitabile, perché è chiaro che insieme quei due non possono stare. Tanto meno nell’ipotesi di avere una macchina davvero vincente la prossima stagione. Un assurdo, diciamolo. Perché in tante stagioni di promesse mancate, un punto così basso Maranello non l’aveva raggiunto. Pensare che quasi sicuramente terminerà la stagione al secondo posto tra i costruttori, ma con un clima irrespirabile che non aiuterà nessuno a lavorare serenamente nel breve inverno. A fronte di avversari lanciatissimi: la Mercedes che si gode un Kimi Antonelli campione , la Red Bull che si rilancia con una Max Verstappen voglioso di ribadire la sua superiotà e una McLaren che ora funziona con entrami i piloti .

Leclerc ed Hamilton: antagonisti di una stessa realtà

Leclerc e Hamilton invece di correre contro gli avversari, giocano a recitare un ruolo da protagonisti come se la Rossa fosse un tappeto per l’Oscar. Invece nella città del peccato sembrano Mickey Rourke e Bruce Willis in Sin City. E sinceramente quello bolso non pare Lewis. Semmai Charles, che in una stagione di gioie (il rinnovo pluriennale con la Ferrari, il matrimonio e la paternità) ha perso la brocca. E dopo Monza e Città del Messico con tutte le discussioni e i chiarimenti avuti, ripete l’entrata da “me o te” sul compagno di squadra, mandandolo in testacoda e beccandosi dieci secondi di penalità. Gli stessi pagati prima dall’inglese per aver tagliato la chicane in lotta con Lando Norris. Gara rovinata per entrambi: Lewis 7°, Charles 10°.

Vasseur esausto: "Avevamo detto a Leclerc..."

Il vero problema è che era tutto previsto. Duelli ruota a ruota e verbali via radio fin dai primi giri. Leclerc: «Deve stare attento a stringere in questa maniera, perché non andrà a finire bene». Hamilton: «Charles sta solo… Puoi dirgli di togliersi dal c...?! Sto cercando di prendere quelli davanti». Come poteva andare a finire? Con Fred Vasseur che appena terminata la gara intima al monegasco di andare a parlare con lui «prima di ogni cosa» e si presenta davanti ai microfoni devastato. E durissimo, abbandonando il proverbiale sorriso del bicchiere mezzo pieno: «Avevamo chiaramente detto a Leclerc di non provare a superare Hamilton per concentrarci sul superare le auto che ci precedevano. Leclerc ha commesso un errore che ha penalizzato tutto il team ed è totalmente inaccettabile, a maggior ragione dopo quanto già successo in Messico e dopo tutto quello che ci siamo detti in Brasile. Sicuramente dovremo prendere dei provvedimenti. Non si può rovinare così il lavoro di duemila persone, avevamo il potenziale per salire sul podio».