La Ferrari fa i conti con l’ennesimo disastro . E sono molto salati. Pensare che a livello di classifica, guardando quanto meno il secondo posto ormai quasi blindato nel Mondiale costruttori, ci sarebbe quasi da esultare. Eppure le risse crescenti tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono costate in punti (per non parlare dell’immagine e anche dei danni alle monoposto) molto più dei limiti reali della SF-26, monoposto nata bene ma non supportata dal motore. Ma, al netto di multe interne ormai date per scontate, come nuove regole da rispettare da parte dei piloti, a Maranello si sta cominciando a ragionare sulla possibilità di dividere una coppia definita dallo stesso Fred Vasseur «ingestibile» per colpa di «un’incomprensione umana tra loro». Al punto che il team principal, alla domanda se pensava di trovarsi in questa situazione quando la Ferrari ha preso la star della F1 ha risposto deciso: «Onestamente no. Se l’avessi saputo prima, sarebbe stato diverso».

Ferrari, chi buttare giù dalla torre?

La questione a questo punto è una sola: chi buttare giù dalla torre? Il sette volte campione che costa tantissimo (60 milioni di euro l’anno con contratto per il 2027 e opzione a suo favore per il 2028) ma rende anche moltissimo in termini di business e che per altro s’è dimostrato tutt’altro che bolso? O l’ormai ex predestinato che solo a giugno ha firmato un’estensione del contratto dal 2028 al 2030 con una crescita dello stipendio molto significativa (40 milioni di euro nel 2027, 44 nel 2028, 50 nel 2029 e 2030) ma che dopo aver surclassato il compagno nel 2025, quest’anno ha preso paga? Peggio, l’ha di fatto ostacolato quando era in corsa, come per altro Lewis molto abilmente sottolinea ai microfoni della BBC: «A un certo punto della stagione avevo un vantaggio (su Leclerc, ndr) di circa 40 punti e la lotta era tra me e Kimi. Ero quello più vicino, ero secondo per gran parte dell’anno. Avevamo bisogno di sostegno per assicurarci di battere Kimi e ci sono stati alcuni momenti durante il campionato in cui, con il giusto supporto, avremmo potuto batterlo. Detto questo non ho mai chiesto di essere il numero uno». Aggiungendo un colpo: «Ho detto tutto quel che c’era da dire, una cosa del genere non dovrebbe mai accadere. Ora la domanda dovrebbe essere rivolta alla Ferrari».

Leclerc-Hamilton, equilibrio apparente: la situazione

Come dire: o me o lui. Gli equilibri sono delicati. Charles a Maranello (dove sta da anni e dal 2019 nel team ufficiale) è un principino molto amato. Lewis non proprio. Non da tutti quanto meno. Parla tanto, si mette molto in mostra. Poi però contano i risultati. E si sono visti. Il problema è che rompere contratti così onerosi ha un costo enorme. E che i top team hanno blindato i loro big, da Verstappen ad Antonelli a Norris. Nelle ultime ore si parla di un contatto tra Nicholas Todt, il manager di Leclerc, e l’Aston Martin. Scuderia ricca di soldi e ambizione che a breve dovrà sostituire Fernando Alonso e che dopo essersi sentita dire no da Verstappen non può certo puntare al Mondiale con Lance Stroll. Sul piatto ci sarebbero 70 milioni l’anno. E Adrian Newey a garanzia tecnica.

Ferrari, da Bearman e Camara all'assalto a Kimi

Due anni di Hamilton con un giovane “educato”, che la Ferrari per altro ha in casa (anzi due: Oliver Bearman e Rafael Camara, ora parcheggiati alla Haas) e poi l’assalto a Kimi Antonelli o un altro top. Si vedrà. Di sicuro il brasiliano (che ha rinunciato al titolo della F2 per correre anche Qatar e Abu Dhabi) e il britannico (che era compagno di Antonelli in F2), entrambi piloti FDA, ovvero la cantera rossa, ci credono. Al punto che Bearman non ha ancora rinnovato con la Haas per tenersi libero.