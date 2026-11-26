La Ferrari cerca di mettersi alle spalle gli effetti di un GP caratterizzato dall’ennesima lotta fratricida e il caso vuole che la prima occasione arrivi su un tracciato – Lusail – dove nell’ultimo grande evento la pista ha fatto parlare per… contatti oltre il limite. Già, perché in Qatar poche settimane fa la MotoGP ha catturato l’attenzione per una Sprint in cui Pecco Bagnaia è finito a terra – concludendo anzitempo la sua stagione – nella collisione con Fermin Aldeguer, prima del controverso episodio che ha coinvolto Marc Marquez e Marco Bezzecchi, con quest’ultimo nella ghiaia. Fred Vasseur si augura che Charles Leclerc e Lewis Hamilton abbiano “dato” per quest’anno con i confronti finiti a sportellate e al penultimo appuntamento della stagione il Cavallino chiede un po’ di quella (tanta) serenità persa tra Città del Messico e Las Vegas. Bastano dieci punti, tra Lusail e Abu Dhabi, per mettere al sicuro il secondo posto nel Mondiale costruttori senza doversi preoccupare dei risultati di Red Bull e McLaren. Un contentino per chi porta in pista i colori e il prestigio della Ferrari, ma quantomeno un risultato utile ad attestare la bontà della SF-26, sia nella gestazione che nei successivi aggiornamenti.

Abbassare i toni in pista

Nella notte del Qatar la Rossa non ha mai vinto (lo fece Lewis Hamilton ma con la Mercedes nel 2021, prima edizione del GP nel deserto) e un exploit certamente aiuterebbe Vasseur e il team nel tentativo di “normalizzare” una situazione divenuta incandescente per i duelli in famiglia. Nei quali per Hamilton e Leclerc – bacchettato pubblicamente dal team principal dopo l’episodio di Las Vegas – precedere il compagno è parso contare persino più del piazzamento finale. Abbassare i toni in pista è una necessità, in una fase in cui dei duelli tra i ferraristi ha parlato tutto il mondo e oggi si sprecano le speculazioni legate a chi, tra Leclerc e Hamilton, resisterà più a lungo a Maranello. Per tacere di indiscrezioni e ipotesi. Secondo la BBC, per esempio, sul contratto di Leclerc sarebbe presente una clausola che lo definirebbe il pilota numero uno della scuderia di Maranello: «A Hamilton – è quanto espresso dal network britannico – non interessa essere il pilota numero uno per contratto, al contrario piloti come Leclerc vogliono proprio quello status e lo hanno anche fatto inserire nei loro contratti. Lewis si è sempre “impadronito” dei team per i quali ha corso: l’ha fatto alla McLaren con Fernando Alonso, l’ha fatto alla Mercedes con Nico Rosberg. Sembra quasi che lo stia facendo di nuovo con la Ferrari». Vero? Falso? Di certo tale lettura conferma quanto la situazione sia delicata in termini di rapporti interni.

"Vogliamo un risultato solido con entrambe le vetture"

Anche per questo alla vigilia di Lusail Vasseur, abbandonando i toni duri utilizzati nel post-gara di Las Vegas, ha sottolineato: «Vogliamo un risultato solido con entrambe le vetture – ha detto il team principal nella consueta preview – affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi». Il francese ha aggiunto come la tappa qatariota offra insidie ed esigenze molto differenti rispetto a Las Vegas, sebbene si corra sempre sotto le luci artificiali: «Lusail presenta caratteristiche molto diverse rispetto a Las Vegas, a cominciare dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità. Anche il limite di 27 giri per ciascun set di pneumatici (quindi con almeno due strategie obbligatorie, nde) renderà particolare la gestione delle gomme e della strategia. Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura». Per inseguire un obiettivo: «Massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido». Con una sottolineatura: «Con entrambe le vetture». Un monito nei confronti in primis dei suoi piloti, chiamati a portare al traguardo entrambe le SF-26, evitando di reagire come il toro di fronte alla visione del rosso altrui.