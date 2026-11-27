Una Ferrari che vola: quante volte l’abbiamo sentito dire, quante volte l’abbiamo letto. Un’iperbole, che per definizione strizza l’occhio, se non all’impossibile, quantomeno all’improbabile. Ecco: tocca rivedere le etichette. Parola di John Elkann , numero uno del Cavallino Rampante. «Vogliamo portare la Ferrari a volare: dalla pista al mare e dal mare all’aria» e «Stiamo mettendo passione e competenza al servizio dell’impossibile» sono solo due estratti, forse i più incisivi, del suo intervento di ieri, presso la sede dello Yacht Club Italiano, a Genova, in occasione dell’annuncio ufficiale della partnership tra la storico circolo velico e Ferrari Hypersail . Ovvero l’ultima, grande, sfida di Maranello: trasformare un’iperbole in realtà. La Ferrari deputata a volare è un monoscafo full-foiling da 100 piedi, progettato per la navigazione oceanica. Tanto per rendere l’idea: il contesto è quello di una sorta di “24 Ore di Le Mans” in mare, non di un Gran Premio di Formula 1 tra le onde. «E infatti la doppia ambizione è quella di essere veloci e, insieme, resistenti: la nostra è una scommessa verso il futuro, attraverso la quale vogliamo scrivere nuovi record in giro per il mondo - ha proseguito l’ad di Exor -. La sfida, tecnologica e sportiva al contempo, consiste nel progettare qualcosa che non è mai stato realizzato prima: vogliamo portare la Ferrari a volare, ma sempre mantenendo i piedi per terra».

Abodi: "Una nuova occasione per essere al centro del mondo"

Il progetto di un’imbarcazione che, a piena velocità, si sollevi sopra le onde, senza che lo scafo mantenga il contatto con l’acqua, assicurato soltanto dai foil, è in continua evoluzione: alla progettazione iniziale a Maranello sono seguiti i lavori in cantiere a Pisa, mentre nei prossimi giorni è previsto il trasloco a Livorno, che diventerà a tutti gli effetti la “casa” di Ferrari Hypersail. Dove compiere ulteriori passa avanti verso la messa in acqua del “bolide”, anche grazie al supporto, in termini di esperienza e competenza, ma pure di operatività, dello stesso Yacht Club Italiano. «La nostra lunga storia, ormai prossima ai 150 anni, si alimenta nell’accogliere sempre nuove sfide: condividere questa con Ferrari significa seguire la nostra vocazione, fatta di ambizione sportiva e di evoluzione tecnologica», le parole di Carlo Cameli, presidente del circolo fondato nel lontano 1879 proprio nel capoluogo ligure. Lì dove ieri questa inedita partnership è stata “benedetta” anche da Andrea Abodi: «Nel progetto vedo una nuova occasione per l’Italia di essere al centro del mondo, mondo che questa imbarcazione conquisterà attraversandolo - l’intervento sul palco del ministro per lo Sport e i Giovani -. Sentiamo anche noi, avendo emanato un decreto che lo scorso anno ha permesso a questo disegno di essere orgogliosamente tutto italiano, di appartenere a questa sfida, che rappresenta un punto d’incontro tra l’eccellenza dell’uomo e la forza della natura». Ma quella genovese, ieri, è stata anche l’occasione per presentare il team che salirà a bordo di Ferrari Hypersail, quando istinto e strategia dovranno esaltare anche la più esasperata tecnologia. «Questo progetto sposta l’asticella della nautica in alto, e di parecchio - la premessa del project leader Enrico Voltolini -. A gennaio inizieremo l’installazione delle appendici e a febbraio daremo avvio ai test strutturali, in vista del varo nella prossima primavera. Ma in mare aperto non esiste garage o assistenza meccanica: ci serve una squadra preparata, per fisico e per competenze». Una squadra che potrà contare sulla presenza di Giulia Conti, quattro avventure olimpiche e la vittoria della prima edizione della Women America’s Cup con Luna Rossa in bacheca, e di Shannon Falcone, sei partecipazioni in America’s Cup e diversi record oceanici alle spalle. E che, proprio ieri, si è allargata con un nuovo ingresso extra-lusso: quello del britannico Simon Fisher, fresco di campagna record per il Trofeo Jules Verne, nel ruolo di navigatore. «Ritengo un privilegio questa chiamata, non ho avuto alcun dubbio nell’accettare la sfida: il mix tra tecnologia, esperienza e innovazione richiesto mi entusiasma», le sue prime parole “a bordo” di Ferrari Hypersail. La prima Ferrari destinata a volare.