«Alla fine siamo in due e dobbiamo fare in modo che le cose funzionino. Al momento non stanno funzionando». L’ammissione di Charles Leclerc racconta l’evidenza, anche se sorprende, poiché è difficile trovare casi in cui uno dei protagonisti di un duello tra compagni di squadra si mette a nudo in questo modo. «Siamo due piloti forti che vogliono arrivare l’uno davanti all’altro, con Lewis ho una relazione solida fuori dalla pista, purtroppo però, ultimamente, ci sono stati un po’ troppi episodi di questo tipo» ha spiegato ieri il monegasco, alla vigilia del GP del Qatar, penultima tappa della stagione che dovrebbe garantire il secondo posto nel Mondiale costruttori alla Ferrari .

Leclerc sul contratto: "Non ho clausole"

Ma più che i risultati incoraggianti, a far parlare sono le schermaglie tra i due top driver del Cavallino, culminate con l’episodio di Las Vegas. «Mi sono assunto le responsabilità per quel GP, concordo con Fred Vasseur: il contatto tra due Ferrari è inaccettabile». Leclerc non si è sottratto alle domande, contravvenendo anche alla sua «abitudine di non rivelare cosa c’è nel mio contratto». Charles ha infatti replicato a chi ha parlato della clausola che lo indica come numero uno della scuderia per iscritto. «Non ho nessuna clausola del genere. Non posso però parlare delle regole d’ingaggio. Ciò che non mi piace è vedere persone che mettono in dubbio il mio amore per questo team. Sono in Ferrari dal 2019, credo non ci sia nulla di più evidente del legame che ho con questa squadra».