Kimi dell'altro mondo, Antonelli ad Austin con un astronauta Nasa: cosa è successo
Spaziale. Kimi Antonelli mette d’accordo tutti, forse anche gli alieni. Sarà per questo che la Mercedes ad Austin ha messo sotto contratto anche Reid Wiseman, astronauta Nasa, comandante della missione Artemis II. Con il bolognese hanno molto di cui parlare, condividere. Una visione. D’altronde Kimi è davvero di un altro mondo e per questo si prende quello della Formula 1, la sua corona. Ma forse la conquista più grande è che non trovi una voce contro. Tutti lo amano, pure gli avversari. Impressionati dalle sue qualità umane, non solo di pilota. Che iniziano a copiare, in uno stile per lui naturale e per molti (specie le generazioni prima) da analizzare e riprodurre. Ovviamente a fatica. Ancora più con queste macchine.
Russell: "Io sfortunato, ma Kimi..."
Lo certifica il compagno di squadra George Russell, che nell’incoronare Kimi campione del mondo anche se non domani (l’aritmetica dice che Antonelli deve vincere e l’inglese non arrivare nei primi otto, con Lewis Hamilton non tra i primi quattro: combinazioni molto complicate): “Quest’anno ho avuto la mia dose di sfortuna, ma mie prestazioni non sono state all’altezza delle sue. Lo stile di guida di Kimi si è rivelato molto efficace con queste macchine. Attacca molto l’ingresso curva e entra sul gas più tardi. Il modo in cui si sono comportati auto, pneumatici e motori ha creato per lui una ricetta perfetta, alla quale io ho dovuto adattarmi”.
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