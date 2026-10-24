Kimi dell'altro mondo, Antonelli ad Austin con un astronauta Nasa: cosa è successo

Spaziale. Kimi Antonelli mette d’accordo tutti, forse anche gli alieni. Sarà per questo che la Mercedes ad Austin ha messo sotto contratto anche Reid Wiseman , astronauta Nasa, comandante della missione Artemis II. Con il bolognese hanno molto di cui parlare, condividere. Una visione. D’altronde Kimi è davvero di un altro mondo e per questo si prende quello della Formula 1 , la sua corona. Ma forse la conquista più grande è che non trovi una voce contro. Tutti lo amano, pure gli avversari. Impressionati dalle sue qualità umane, non solo di pilota. Che iniziano a copiare, in uno stile per lui naturale e per molti (specie le generazioni prima) da analizzare e riprodurre. Ovviamente a fatica. Ancora più con queste macchine.

Russell: "Io sfortunato, ma Kimi..."

Lo certifica il compagno di squadra George Russell, che nell’incoronare Kimi campione del mondo anche se non domani (l’aritmetica dice che Antonelli deve vincere e l’inglese non arrivare nei primi otto, con Lewis Hamilton non tra i primi quattro: combinazioni molto complicate): “Quest’anno ho avuto la mia dose di sfortuna, ma mie prestazioni non sono state all’altezza delle sue. Lo stile di guida di Kimi si è rivelato molto efficace con queste macchine. Attacca molto l’ingresso curva e entra sul gas più tardi. Il modo in cui si sono comportati auto, pneumatici e motori ha creato per lui una ricetta perfetta, alla quale io ho dovuto adattarmi”.