Mercedes, la festa continua: ora vede la Stella. E Wolff punge la Ferrari...

Due titoli mondiali in sette giorni, i conti definitivamente chiusi con tre gare d’anticipo . Brilla la Stella a tre punte, un marchio perfettamente rappresentato dalla triade Toto Wolff , Kimi Antonelli e George Russell . Anche se in modo non certo equilibrato. Anche e soprattutto se il Mondiale costruttori, il nono e primo senza Lewis Hamilton e dell’era del “Topo” bolognese, arriva nell’unico gran premio stagionale senza una W17 sul podio. Risultato di una gara folle, come quasi sempre avviene in Brasile con scrosci d’acqua e pista che s’asciuga e si ribagna un’altra volta. Ma anche segno di una nettissima superiorità che non c’è più. Quella che ha permesso a Kimi e alla scuderia di Brackley di andare in fuga da imprendibili, ma che ora vede Red Bull e McLaren capaci di lottare, vincere. Pur se la classifica indica ancora la Ferrari come seconda forza. Una Ferrari affogata in problemi tecnici e ancor più umani, con un Hamilton frustrato e sfiduciato, quindi ribelle. E un Leclerc soldato con troppi dubbi di essere dalla parte sbagliata. In Mercedes non succede. E dopo la foto della felicità con Lando Norris (che rischia di ferirsi rompendo la bottiglia di champagne per festeggiare), Max Verstappen ed Isack Hadjar , sul podio ci sale una marea nera. Tutta la Mercedes in pista e al paddock. In mezzo le tre punte. Kimi alla destra di “papà” Toto , George alla sinistra.

Mercedes vede la Stella

Un Wolff che si gode il momento atteso da cinque anni, dal 2021 finito con lo scippo (dal suo ma non solo punto di vista) del titolo piloti (sarebbe stato l’ottavo di Sir Lewis, il settimo in Mercedes) con quella safety car finale pro Verstappen ad Abu Dhabi ma anche con l’ottavo Mondiale costruttori consecutivo. Il dominio totale nell’era ibrida. “È fantastico”, esulta il manager austriaco. “Nelle ultime gare ci sono stati dei momenti difficili, come qui, ma sono molto orgoglioso del team. Ci sono voluti alcuni anni per noi per tornare sul gradino più alto, ma non tanti team sono stati in grado di reagire da una situazione di quel tipo e questo dimostra il grande lavoro e le grandi persone che abbiamo nella nostra organizzazione”. Anche una stoccata alla Ferrari, ormai a ridosso del 20° anno di astinenza dal titolo piloti, uno in meno da quello costruttori. Ferrari che gli ha preso Hamilton. Ferrari che resta in cima (16 mondiali marche), ma la Mercedes (13 come motorista) raggiunge la Williams a quota 9 (“Frank è stato un’icona incredibile dello sport e non avrei mai pensato che fosse possibile imitarlo”) e vede la... stella come la McLaren.

"Testa alla macchina del 2027"

La sfida del 2027. “Penso già a sviluppare la macchina del prossimo anno, dobbiamo guardare sempre avanti”, avverte Toto. Nelle parole di Kimi c’è un po’ di amarezza. Voleva vincere, i problemi sono iniziati girandosi e facendo rally nel giro di allineamento. Poi una partenza magica, ma il passo non c’era in tutte le condizioni: quinto dietro al compagno Russell che a sua volta s’è girato uscendo dalla pit-lane dopo un cambio gomme. “Prima sono contento per il team, perché se lo meritano e grazie a loro sono riuscito a realizzare uno dei miei sogni”, il commento di Antonelli, “però è un peccato. Sono deluso, potevamo vincere. Purtroppo quando ho messo le slick ho sentito qualcosa di strano nel posteriore, la macchina era molto instabile”. Fino a perderla all’improvviso alla “esse” do Senna. Le sue mani però sono piene. Titoli piloti e ora costruttori, firmato da lui. Ancora tre gare per confermare le gerarchie e non fare alzare troppo la cresta ai rivali e poi sarà 2027. L’anno della conferma, l’anno della consacrazione. Quello della Stella.