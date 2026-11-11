Antonelli mantiene la promessa: nuovo look con i capelli tricolore! La reazione di Toto Wolff e Russell

Il campione italiano chiede un parere anche al compagno di squadra. La risposta è da siparietto
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Pubblicato il 11.11.2026, 14:40

1 min

antonelliMERCEDESFormula 1

L'aveva promesso e alla fine l'ha fatto per davvero. Il campione del mondo Kimi Antonelli si è presentato nella sede della Mercedes con i capelli tricolore. Tutto è immortalato in un video diffuso dalla scuderia. Con il sorriso il neo iridato si è preso i complimenti dei dipendenti Mercedes e anche qualche sfottò dal team principal Toto Wolff, che dopo alcuni secondi di silenzio gli chiede: “Ma hai pagato per questo?”. E anche Russell resta senza parole. Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre.

La reazione di Russell

“Non abbiamo parole", è la reazione incredula dell'ad e team principal Mercedes che resta per qualche secondo sbalordito, prima di chiedere ironicamente se avesse pagato per il nuovo look. Nel video, Antonelli chiede anche un'opinione al compagno di squadra, che risponde con un “Beh, dai...è qualcosa”.

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