Perez via dalla Red Bull, chi con Verstappen? L’ipotesi sul sostituto

La nota della Red Redbull

Queste le parole del team principal della Red Bull Christian Horner: "Voglio ringraziare Checo per tutto quello che ha fatto nelle ultime quattro stagioni. Da quando è entrato in scuderia nel 2021, ha dimostrato di essere uno straordinario team player, aiutandoci a conquistare due titoli Costruttori e il nostro primo 1-2 nel Mondiale piloti. Le sue cinque vittorie, tutte su circuiti cittadini, sono state anche un segno spettacolare della sua determinazione a spingersi sempre al limite. Anche se Checo non correrà per Red Bull la prossima stagione, sarà sempre un membro del team estremamente popolare e una parte preziosa della nostra storia. Grazie Checo".