Liam Lawson è il nuovo pilota della Red Bull: sostituisce Sergio Perez

Il benvenuto ufficiale della Red Bull

Questo il messaggio della Red Bull condiviso sui propri profili social, con cui da il benvenuto ufficiale al pilota classe 2002: "Welcome to the Team, Liam Lawson. Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025" (trad., "Benvenuto in squadra, Liam Lawson, passato alla Oracle Red Bull Racing per il 2025").

Lawson: "Realizzato il sogno di una vita"

Il pilota ha espresso così il proprio entusiasmo in seguito all'ufficialità del trasferimento alla Red Bull: "Essere annunciato come pilota Red Bull è il sogno di una vita per me, è qualcosa che desideravo e per cui ho lavorato da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile, le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione per questo passo successivo. Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max e imparare da un campione del mondo. Non vedo l'ora di iniziare".

Horner: "Prevediamo risultati eccezionali"

Queste invece le parole del team principal della Red Bull Christian Horner: "Sono lieto di annunciare hanno dimostrato che non solo è in grado di ottenere risultati importanti, ma che è anche un vero pilota, che non ha paura di confrontarsi con i migliori e arrivare in vetta. Non c'è dubbio che correre al fianco di Max, quattro volte campione e senza dubbio uno dei più grandi piloti mai visti in F1, sia un compito arduo, ma sono sicuro che Liam può raccogliere la sfida e ottenere per noi l'anno prossimo risultati eccezionali".