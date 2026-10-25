Verstappen shock, "Nella schiena non mi è rimasto più niente, vado avanti a pillole"

"Ogni volta, prima di alzarmi, devo sollevarmi dalla sedia, altrimenti è impossibile". A dirlo è Max Verstappen , impegnato a prepare il ritorno in pista ad Austin, dove proverà a replicare il trionfo del 2025 nonché a raggiungere Michael Schumacher a quota 5 vittorie sul circuito a stelle e strisce (di Lewis Hamilton il primato di 6 trionfi al COTA). Un appuntamento che vedrà inoltre il pilota della Red Bull affrontare una delle piste più sconnesse del mondiale che metteranno a dura prova la sua tenuta fisica, già provata dal dolore sofferto alla zona lombare. Queste le parole del 4 volte pilota del mondo, che al Gp degli Usa (in programma alle ore 21 italiane di domenica 25 ottobre) partirà dalla seconda casella, alle spalle del leader del mondiale Kimi Antonelli ( che ad Austin punta a rompere il digiuno italiano lungo 73 anni ).

Verstappen: "Vado avanti a pillole"

"Ho dovuto fare alcune radiografie perché negli ultimi anni ho sofferto molto ai piedi - ha dichiarato ai microfoni della piattaforma streaming svedese Viaplay - . E così è venuto a galla che non è rimasto più niente: è tutto grigio nella zona lombare diciamo e del disco (intervertebrale, ndr). Quelle sono cose a cui la gente non pensa molto e invece noi ne soffriamo".

"Soffro molto alla parte bassa della schiena. Anche il giorno dopo, diciamo. Vado avanti a pillole. È dura dover sopportare il dolore per un intero weekend. A volte, quando vedo alcuni altri sportivi e come devono vivere dopo, penso 'Be', sono contento di non fare quello sport. Ma chiaramente non è la Formula 1'".