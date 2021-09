Con Empoli-Venezia e Cagliari-Genoa prosegue la caccia all'8 più Jolly!

La sfida in programma al “Castellani”

Morale a mille per l’Empoli che arriva all’appuntamento con il Venezia dopo aver battuto la Juventus a Torino per 1-0. La compagine veneta a differenza di quella toscana invece non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, alla sconfitta di Napoli (2-0) ha fatto seguito il 3-0 subito ad Udine. In questa partita il quesito da risolvere è Under o Over 2,5? Se si sceglie l’Under 2,5 si ipotizzano al massimo due reti al novantesimo, con l’Over show e spettacolo in campo al “Castellani” (almeno 3 gol al triplice fischio).

Cagliari-Genoa, una sfida equilibrata

Solamente i più bravi riusciranno a centrare l’esito finale di Cagliari-Genoa. Visto l’equilibrio previsto in campo alla “Sardegna Arena” sarà molto difficile sbilanciarsi sull’1X2. Per le quote al momento sono i padroni di casa a partire favoriti ma occhio alle sorprese. Una cosa è certa, entrambe le compagini si daranno battaglia per centrare il primo successo stagionale.