Milan-Lazio, indovina il risultato esatto della partita

Gli appassionati di calcio non possono mancare all’appuntamento con la grande sfida in programma allo stadio Meazza. Per i giocatori della Fantaschedina dedicata alla Serie A presente sul sito tuttosport.fun il match Milan-Lazio è valido per la conquista del “Jolly”. Indovinando il risultato esatto della partita si possono vincere la bellezza di 700 TTS .

Milan vs Lazio, come finirà?

Entrambe le compagini hanno totalizzato 6 punti nelle prime due giornate di campionato. I ragazzi allenati da Stefano Pioli dopo aver battuto in trasferta la Sampdoria per 1-0 hanno liquidato senza alcun problema il Cagliari con un netto 4-1. La Lazio ha il miglior attacco del campionato, i biancocelesti hanno segnato ben 9 reti contro Empoli (vittoria per 3-1) e Spezia (6-1 per Immobile e soci lo score finale). Come finirà? Gli ultimi due precedenti al Meazza hanno visto vincere una volta il Milan (3-2 nella passata stagione) e una volta la Lazio (2-1 il 3 novembre 2019). Le quote sorridono al Goal e all’Over 2,5, occhio al risultato esatto “2-2” che non esce con queste due squadre in campo dal lontano 2011.