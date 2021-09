"ennyone" vince 5000 TTS con la fantaschedina di Serie A

“ennyone”, uno Scudetto da 5000 TTS

La “New entry” ha raccolto la sfida decidendo di dare in maniera totalmente gratutita il suo pronostico sulle partite presenti nella fantaschedina di Serie A. “ennyone” ha deciso di giocare le vittoria interna del Torino contro la Salernitana e del Napoli contro la Juventus (segno 1). Fiducia poi agli ospiti in Cagliari-Genoa e Atalanta-Fiorentina (segno 2). In Spezia-Udinese la scelta è ricaduta sulla doppia chance X2 mentre in Sampdoria-Inter l’esito scelto è stato il Goal. L’Over 2,5 in Empoli-Venezia e il No Goal in Bologna-Verona hanno fatto vincere ad “ennyone” uno “Scudetto” dal valore di 5000 TTS. Peccato non abbia centrato l'esito Jolly (risultato esatto di Milan-Lazio) che gli avrebbe permesso insieme agli altri 8 eventi indovinati di portarsi a casa un buono Amazon da 100 euro.

