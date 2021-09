Genoa-Fiorentina inaugura la fantaschedina di Serie A

Turno di Serie A con sfide non facili da decifrare. La schedina proposta da tuttosport.fun è per tutti, appassionati ed "esperti", a caccia dell'otto più Jolly... Ma in molti firmerebbero per uno Scudetto da ben 57.100 TTS! Ecco quali sono le partite in schedina e i relativi esiti da pronosticare.