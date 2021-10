Ritorna la schedina di Serie A e sono in palio 500€ in buoni Amazon

C'è tempo sino alle ore 15,00 del 02 ottobre per partecipare alla schedina di Serie A: 100€ in buoni Amazon e ben 375.000 crediti da poter convertire in altri 400€. Scopri come

01 . 10 . 2021 21:13 4 min

© Alessandro Falzone/Agenzia Aldo Liverani sas

Se sei un appassionato di pronostici ma non vuoi giocare soldi veri, tuttosport.fun è il tuo punto di arrivo: la più grande community di giocatori for fun che giocano gratis e vincono premi veri: 40.000€ di Buoni Amazon in palio (regolamento). Bastano 3 passi: iscriversi, ricevere 1.000 TTS, la moneta del portale, scegliere le Schedine proposte dalla redazione e partecipare in modo totalmente gratuito. Si giocano le Schedine di Serie A, Premier League e Bundeliga ed è caccia all'8+Jolly che assegna direttamente il buono Amazon ma anche l'8, il 7, il 6 e il Jolly assegnano crediti che è possibile convertire in Buoni Amazon. Il sabato di Serie A si apre alle 15,00 con lo scontro ad alta tensione tra la Salernitana e il Genoa. I granata sono il fanalino di coda del campionato con 1 punto, 4 lunghezze più su ci sono i grifoni rossoblu. Gli uomini di Castori sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, proveranno a farlo davanti al proprio pubblico, dove hanno raccolto il solo risultato positivo di questo complicato avvio di campionato. Di contro il Genoa fuori casa viene da 4 punti nelle ultime 2 trasferte giocate. Le due squadre non si affrontano dal giugno 2006, si tratta del Girone A dell’allora Lega Pro. Tra i granata si attende il primo gol di Simy, mentre Ballardini confida nella vena di Destro. I Fantagiocatori si stanno orientando sull'1X nel gioco "Sfida tra Utenti" ma sulla Schedina è richiesto di indovinare l'esito finale: 1,X oppure 2. Il piatto forte è però alle 18,00 quando andrà in scena il Derby della Mole, tra il Torino di Ivan Juric e la Juventus di Max Allegri. I granata i non vincono una stracittadina in casa dall’aprile 2015. Gli uomini di Juric hanno già conosciuto tutti gli esiti possibili tra le mura amiche dello stadio “Grande Torino”. Emergenza attacco per la Juventus, che però può contare su un Chiesa formato EuroChampions. L’ex viola sarà chiamato ancora una volta ad essere il faro della manovra offensiva bianconera. Bianconeri che fino ad ora hanno sempre subito gol nelle prime 3 trasferte di campionato. Nella Schedina anche Sassuolo-Inter (Under/Over2.5), la sera alle 20,45 e poi Sampdoria-Udinese (1X2), Bologna-Lazio (1X2), Verona-Spezia (Goal/NoGoal), Fiorentina-Napoli (1X2), Atalanta-Milan (Under/Over 2.5) e Roma-Empoli, evento Jolly (risultato esatto). Gioca for Fun, vinci for Real Da non perdere Tutte le news di Fun

