Lazio e Napoli nella Schedina che assegna 400€ in buoni Amazon

C'è tempo fino alle 18,45 di Giovedì per giocare la Schedina Europa League su tuttosport.fun con in palio 400 dei 40.000€ in buoni Amazon del Montepremi.

20 . 10 . 2021 21:57 2 min Lazionapoli

© Getty Images

Se sei un appassionato di pronostici ma non vuoi giocare soldi veri, tuttosport.fun è il tuo punto di arrivo: la più grande community di giocatori for fun che giocano gratis e vincono premi veri: 40.000€ di Buoni Amazon in palio (regolamento). Con la formula proposta, anche i nuovo iscritti possono da subito vincere i premi. Bastano 3 passi: iscriversi, ricevere 1.000 TTS, la moneta del portale, scegliere le Schedine proposte dalla redazione e partecipare in modo totalmente gratuito giocando contro gli avversari. Con la Schedina a Torneo vinci se indovini 8 eventi oltre al Jolly ma anche con l’8 (scudetto), il 7 (coppa), il 6 (medaglia) e l’evento Jolly (J) grazie ai quali ottieni i Crediti di Gioco che puoi convertire in Buoni Amazon (scopri come). Infine, partecipi anche alle Classifiche di rendimento mensili e settimanali. Gioca Subito. Sfida anche gli avversari e i Tipster del gioco per accaparrarti TTS: oggi sfidiamo Gollo, l'algoritmo dei risultati esatti: Tuttosport.fun è un gioco di network: tutte le azioni di gioco sono condivise e puoi seguire i giocatori più bravi, sfidare VIP e TIPSTER e diventare il nuovo fenomeno con migliaia di followers. Gioca Gratis e Vinci Premi Veri. Da non perdere Tutte le news di Fun

Super Offerta sull'Edizione Digitale

Ripartono le coppe europee Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale