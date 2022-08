Tuttosport.fun si riparte. Gioca gratis e vinci premi veri

Un percorso lungo 12 mesi, ha permesso all’enorme quantità di utenti iscritti, di mettere in gioco le proprie abilità e perché no, tentare la fortuna, provando a vincere fantastici premi in palio in maniera totalmente gratuita : Buoni Amazon, biglietti per lo stadio, maglie ufficiali delle più famose squadre di calcio, basket e Formula 1.

La rivoluzione messa in atto da Tuttosport.fun, prosegue la sua corsa, consegnando a tutti gli appassionati di pronostici, una nuova stagione, ancora più ricca e costantemente aggiornata. Iscriversi è semplice e gratuito e permette al giocatore di ottenere i TS (moneta del portale), necessari per iniziare l’esperienza di gioco, attraverso le tre sezioni: PRONOSTICO, PALINSESTO e SFIDA TRA AMICI. Per ogni sezione, vengono stilate le classifiche settimanali/mensili e annuali, che consentono ad ogni iscritto di accumulare TS, che possono essere convertiti in ulteriori premi! Il sistema di conversione è regolato dallo Status in cui si trova ogni giocatore (da New Entry a Campione). Il profilo di gioco di ogni giocatore può essere visualizzato da tutta la community, che può copiare e rigiocare i pronostici ritenuti vincenti, oppure sfidare i pronostici ritenuti non vincenti e acquisire TS. Inoltre è possibile creare una “LEGA” (pubblica o privata) e competere all’interno di un gruppo. La classifica interna di ogni lega, consentirà di vincere altri fantastici premi! Una delle caratteristiche più innovative della piattaforma di gioco for fun, è rappresentata dalla presenza di veri esperti del settore (VIP e TIPSTER), che con le loro dritte, indicano al giocatore, come ARRIVARE AD UN PRONOSTICO IN MODO INFORMATO ED INTELLIGENTE. Con i loro consigli, è più semplice raggiungere le vette più alte delle classifiche ed imparare le più disparate tattiche di gioco. L'aspetto social del mondo for fun, elabora i dati, le statistiche e le performance all'interno del profilo di ciascun giocatore (riconoscibile solo tramite il nickname) e consente di conoscere e studiare le tattiche di gioco di ogni iscritto. Questo rende viva la competizione, ma consente di riconoscere il valore di ogni avversario, perchè i suoi successi, vengono realmente registrati e condivisi senza veli. Tuttosport.fun offre alla sua community l’opportunità di giocare senza azzardo, consegnando un divertimento senza sosta unito al principio del gioco responsabile.

Possiamo quindi affermare che l’unico vero compromesso che la piattaforma impone, è semplicemente GIOCARE!

Iscriviti subito e metti il turbo alla tua passione per i pronostici!

Gioca for fun, vinci for real!