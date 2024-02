Stelle nello Sport, lanciata a Genova la 25° edizione

“Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, “Stelle nello Sport” taglia il traguardo del quarto di secolo, un anniversario importante per una concomitanza che, sono convinta, non essere una semplice coincidenza - afferma l’assessore allo Sport e agli Impianti sportivi del Comune di Genova Alessandra Bianchi - Stelle nello Sport promuove non soltanto le eccellenze agonistiche e l’operato di dirigenti e tecnici della nostra città e della nostra regione ma soprattutto promuove i valori intrinsechi allo Sport, gli stessi che sono alla base anche del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport. Al centro il coinvolgimento del mondo della scuola con concorsi, incontri e la partecipazione attiva alla Festa dello Sport al Porto Antico, l’annuale appuntamento diventato ormai immancabile nel nostro calendario sportivo, ma anche l’impegno sociale con il sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti. Senza dimenticare lo SportAbility Day alla Sciorba, una giornata di sport per tutte le abilità che cresce di anno in anno nel segno dell’integrazione, dell’inclusione e dell’accessibilità. Complimenti, quindi, a Stelle Nello Sport per questi 25 anni di impegno e passione nel segno dello Sport, quello con la S maiuscola”