Genova, ecco un 2024 da favola

Il 2024 sarà un anno indimenticabile per Genova, ma anche per tutti i genovesi. Quello di Capitale Europea dello Sport è un riconoscimento che dà lustro a tutta la città: ACES Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città europee dello Sport, ha scelto Genova, e Genova sta rispondendo presente. Un calendario ricchissimo di eventi nazionali e internazionali, di progetti per donne e uomini di ogni età e abilità con attenzione al rinnovo dell’impiantistica e alla promozione dello sport a 360 gradi come opportunità di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il contatore ha raggiunto oltre 100 eventi, ma il programma è in continuo aggiornamento. Genova 2024 Capitale Europea dello Sport non è solo un importante riconoscimento ma anche un impegno a creare un ambiente inclusivo in cui lo sport diventa veicolo di coesione sociale. L’obiettivo è provare a superare ogni barriera offrendo opportunità sportive accessibili a persone di ogni età, abilità e background socio-culturale. Diversi progetti e iniziative promuovono la partecipazione di perso ne con disabilità, incoraggiando la pratica sportiva come veicolo di integrazione. Particolare

attenzione quindi al mondo paralimpico sia per quel che riguarda gli eventi in calendario sia per quanto riguarda invece l’accessibilità degli impianti sportivi. Un percorso, quello che ha portato Genova a diventare Capitale Europea dello Sport, iniziato nel 2019, con il capoluogo ligure che ha superato Glasgow nella finale tra le città candidate: da quel giorno è partito un lungo conto alla rovescia fatto di lavoro e di organizzazione capillare del lavoro, per offrire alla cittadinanza e a chi verrà da fuori il lato migliore di Genoa.