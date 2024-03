"Un traino capitale per tutta l'Italia"

Sport, giovani, turismo. Un rapporto strettissimo tra due ministeri e tre elementi che rappresentano altrettanti pilastri della candidatura di Genova a Capitale Europea dello Sport , ma non solo. Dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi , l’apprezzamento per un qualcosa di eccezionale ma che si inserisce in un’impalcatura di normalità. «A Genova vivremo eventi straordinari, ma che in Italia stanno diventando una piacevolissima abitudine - le parole di Abodi -. Da Genova arriva un contributo importante all’ingresso dello sport in Costituzione, che non è altro che il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. Ho visitato poco tempo fa il museo delle società liguri: a Genova si ha consapevolezza delle radici. La storia vuol dire qualcosa e bisogna riconoscerla, mai dimenticarla. Ma Genova ha anche saputo cogliere tutti gli aspetti positivi del Pnrr sport. C’è una progettualità oltre il Pnrr e speriamo che anche il fondo sviluppo e coesione e la Misura 21-27 off rano altre opportunità». Tra i numeri che fanno sorridere Genova, oltre a quello degli eventi previsti nel 2024, c’è anche quello delle palestre scolastiche che, se in tante città rappresenta una criticità, nel capoluogo ligure è un punto di forza. «La Liguria, in questo senso, è la prima regione, con una percentuale di circa il 60%, in contrapposizione al 40% del resto d’Italia. Ed è proprio nelle scuole che vogliamo consacrare il diritto costituzionale: tutti possono fare attività sportiva a prescindere dalla loro condizione sociale. Poi c’è il tema delle società e delle associazioni, una rete straordinaria che vale per Genova e per l’Italia, perché sono il tessuto connettivo su cui si basa tutta la realtà sportiva del nostro paese. Celebriamo le eccellenze del nostro paese, ma perché sotto c’è la base, e sotto c’è la base della base rappresentata dai volontari. I 108 eventi sono solo la parte che emerge di una politica di valorizzazione dello sport che si consolida costantemente. E tutto ciò si persegue solo nella logica della coesione». Genova 2024 dovrà rappresentare solo l’inizio: «Sì, perché tutto questo non finisce il 31 dicembre, ma deve animare tutte le comunità. Se Genova è ai primi posti della classifica delle città dove si pratica sport, dobbiamo dedicarci anche a chi è agli ultimi posti».

Santanchè

Ma sport è anche sinonimo di economia e di turismo. Di movimento di persone che raggiungerà Genova per godersi da protagonista o da semplice spettatore gli eventi previsti per tutto il 2024. «Genova, con questo, ha avuto anche il riconoscimento dell’impegno di tutte le componenti - ha spiegato il Ministro Daniela Santanchè -. Quello che stiamo vivendo e che vivremo è frutto del lavoro di squadra, quello che porta lontano. Sono felice di questo riconoscimento e lo guardo dal punto di vista del turismo, anzi, dei turismi. Lo sport fa parte di questi turismi: l’esperienza ci ha insegnato che gli eventi sportivi ci aiutano nella destagionalizzazione». Città fruibili 12 mesi l’anno, non solo quando le condizioni atmosferiche sono favorevoli: «Ho guardato con attenzione il calendario degli eventi - ancora Santanchè -. Sono eventi che si svolgono in tutte le stagioni e in tutti i periodi dell’anno. Questo aiuta l’offerta: l’Italia non è in vendita, ma dobbiamo saper vendere l’Italia. E saperla vendere significa costruire un’offerta turistica, un qualcosa che sia “sexy” nei confronti dei nostri turisti». Genova, nel 2024, è Capitale Europea dello Sport; nel 2025, invece, per la Regione Europea dello Sport si resterà in Liguria. «Abbiamo grandi aspettative per i grandi eventi - ha proseguito Santanchè -, non solo a Genova. L’esperienza ci dice che bisogna puntare su questo. Il fatto che la Liguria sia Regione Europea dello Sport nel 2025 porterà un numero di turisti sempre più importante in zona. E gli eventi funzionano da acceleratore per le infrastrutture: gli eventi servono per fare le infrastrutture, che in Italia sono un punto dirimente. E quando parlo di infrastrutture non parlo solo di stadi e palazzetti, ma anche di aeroporti, stazioni ferroviarie, strutture ricettive».