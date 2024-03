Genova 2024: lo sport è ovunque tra mari e monti!

GENOVA - Genova si conferma, anno dopo anno, il luogo ideale per sviluppare la passione per trekking, escursioni e dell'attività nella natura. Dal mare ai monti, in pochi minuti! Tutto questo è realtà grazie alla speciale conformazione del territorio. Il Santuario della Madonna della Guardia svetta sul Monte Figogna ed è raggiungibile tramite il tracciato dell’antica guidovia inizia dalla località La Gaiazza, nel comune di Ceranesi, e si conclude al Santuario. La guidovia era una sorta di tram realizzato negli anni ’30 per consentire ai pellegrini di raggiungere agevolmente la Guardia. Negli anni ’60, con l'avvento della strada carrabile, la guidovia venne dismessa e dopo un intervento di riqualificazione il suo tracciato è oggi percorribile solo a piedi.