La testimonial Ludovica Cavalli protagonista ai Mondiali indoor di atletica

GENOVA - Nuova importante tappa di crescita per Ludovica Cavalli . La distanza dei 3000 metri non è quella a lei più congeniale, dato che la genovese delle Fiamme Azzurre è riuscita a realizzare il tempo limite per Parigi 2024 nei 1500 alla rassegna iridata di Budapest, ma cuore, coraggio e determinazione non sono mancati nemmeno ieri sera a Glasgow al cospetto delle migliori atlete di specialità. Ludovica era reduce dal successo a Madrid, in occasione dell’ultimo appuntamento del World Indoor Tour, con il personale di 4:07:01. La doppia distanza ha certamente messo alla dura prova l’allieva di Stefano Baldini. Il tredicesimo posto finale, ottenuto con il tempo di 8:48:46, non la soddisfa pienamente.

Le parole di Ludovica Cavalli

“Mi sono un po’ sopravvalutata all’inizio, forse pensavo di poter correre certi tempi e invece mi sono trovata un po’ stanca – racconta la Cavalli ai microfoni della RAI –. Sono felicissima di poter esser qui su questo palcoscenico dopo il mio infortunio: un mese fa non ci credevo, perché a dicembre ho iniziato nuovamente a correre e per tale ragione ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini a cominciare da Mattia e Chiara per il loro supporto con gli appunti universitari. Arrivavo a Glasgow con una bella energia, ma proverò a rifarmi nei prossimi importanti appuntamenti”. Ludovica Cavalli, prima azzurra a correre la finale dei 1500 dopo trent’anni, è stata la prima testimonial scelta dal Comune di Genova per “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

Le parole di Alessandra Bianchi

“Atleti come Ludovica Cavalli sono un orgoglio per la città e rappresentano al meglio Genova Capitale europea dello Sport 2024, che sarà una grande occasione di promozione del territorio in modo trasversale, dalla diffusione della cultura e dei valori dello sport, del binomio sport e salute, dell’accessibilità e dello sport come strumento di inclusione. Avremo molta attenzione allo sport agonistico – ha dichiarato l’assessore Alessandra Bianchi - ma porteremo lo sport anche nelle scuole, promuovendo un'azione di 'sportivizzazione' degli spazi pubblici nei nostri quartieri; sarà un anno di eventi, con tantissime attività e occasioni anche di confronto”.