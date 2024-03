Genova eccellenza dello Sport e della Cultura. Giovedì inaugurazione della mostra Librarium

Genova due volte capitale. Da una parte lo Sport (2024) e l’Europa e dall’altra il Libro (2023) e l’Italia. Due importanti riconoscimenti messi in rete con il Turismo in ragione del crescente numero di persone che hanno raggiunto e raggiungeranno il capoluogo ligure per visitare anche le sue eccellenze artistiche, paesaggistiche e gastronomiche.

Nell’ambito della Genova culturale, giovedì prossimo alle 18 a Palazzo Grillo inaugura la mostra Librarium di Fulvio Magurno, un evento artistico di Genova Capitale del libro, prodotto dal Comune di Genova a cura di Maurizio Gregorini e Anna Orlando. Sarà un viaggio nel mondo della lettura e del libro attraverso una suggestiva serie di immagini in bianco e nero, scattate da Fulvio Magurno tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta del secolo scorso in Europa, Africa, Asia.