60° Torneo delle Regioni: a Genova la grande festa LND per oltre 2000 atleti

I numeri sono straordinari. Le 142 gare in programma saranno giocate su 17 campi in due province della Liguria, Genova sarà principale riferimento e sede della finale che si disputerà al My Sport Sciorba Stadium di via Adamoli. In totale oltre 2000 persone, tra atleti, staff tecnici e accompagnatori, raggiungeranno Genova.

Questo il pensiero dell’assessore allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi. “E’ una manifestazione che, nelle ultime edizioni, ha regalato grandi soddisfazioni alla rappresentativa della Liguria, campione in carica con la formazione juniores e, sono certa che, sui “campi di casa” cercherà di bissare il successo dello scorso anno. In attesa del fischio di inizio faccio un grande in bocca al lupo a tutte le squadre pronte a regalarci grandi sfide ed emozioni”.

“Siamo davvero soddisfatti perché grazie a un lavoro di squadra e a un proficuo dialogo con LND e Comitato Regionale FIGC abbiamo stanziato contributi economici importanti per la buona riuscita dell’organizzazione. Sarà un’emozione grandissima vedere tanti ragazzi e ragazze calcare i campi del nostro territorio per una manifestazione così iconica e prestigiosa” sostiene Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare questa straordinaria manifestazione in Liguria e a Genova, in particolare, nell’ambito dell’anno in cui è capitale europea dello sport”, sottolinea Giulio Ivaldi, presidente del Comitato ligure della LND. “Ringrazio tutte le istituzioni che ci sono vicine, la LND nazionale che ci ha voluto affidare questa importante missione. Avremo una presenza di oltre 2000 atleti, tante famiglie e tutte le regioni italiane impegnate sui nostri campi, molti dei quali rifatto in questi anni grazie all’impegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Sarà una settimana straordinaria e una festa per tutti”.

Dopo il sorteggio dei gironi dello scorso 22 gennaio a Palazzo Tursi, alla presenza del presidente federale Giancarlo Abete, la LND ha indicato campi, giorni e orari di svolgimento delle partite. Le rappresentative giovanili della Liguria affronteranno le sfide del girone E presso il campo G.B. Ferrando di Genova Pra e presso il campo sportivo "Begato "9". Nelle fasi eliminatorie l'Under 15 giocherà sempre alle 9:30, l'Under 17 alle 11:30, il team femminile alle 14:15 e l'Under 19 alle 16:45. Per Under 15, Under 17 e Under 19, le avversarie saranno Trento (sabato 23 marzo), Molise (domenica 24 marzo) e Abruzzo (lunedì 25 marzo). Per la squadra femminile, oltre a sfidare Trento e Abruzzo, domenica 24 marzo un'amichevole con la Calabria.

Il girone A (Toscana, Umbria, Basilicata, Piemonte) sarà ospitato dal campo "S. Ferrando" di Alassio e dal campo "M. Polo" di Andora, il girone B (Lazio, Bolzano, Emilia Romagna, Veneto), dal campo "A. Daneri" di Chiavari e dal comunale di Cogorno, il girone C (Marche, Campania, Sardegna, Sicilia) dal campo "E. Merlo" di Ceriale e dal "G. De Vincenzi" di Pietra Ligure, il girone D (Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia) dal campo "H.C. Andersen" di Sestri Levante e dal campo "E. Riboli" di Lavagna. A qualificarsi ai quarti saranno le prime classificate di ogni girone e le tre migliori seconde. Il torneo femminile (Under 23) è composto da 18 Rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari.

Mercoledì 27 marzo sarà la giornata dei quarti di finale. Le partite degli Under 17 (ore 11) e gli Under 19 (ore 14:30) si giocheranno al "San Rocco" di Recco, al "Tre Campanili" di Bogliasco, al "25 Aprile" e al "Ligorna" di Genova. I match degli Under 15 (ore 11) e del torneo femminile (ore 14:30) al “G.B. Ferrando”, al "Sant'Eusebio" e al "Begato 9" di Genova e al "N. Gambino" di Arenzano. Giovedì 28 marzo le semifinali saranno disputate con il seguente programma: il "25 Aprile" e il "Ligorna" ospiteranno le partite Under 17 (ore 11) e Under 19 (ore 14:30), il "G.B. Ferrando” e il "Sant'Eusebio" accoglieranno Under 15 (ore 11) e Femminile (ore 14:30). Venerdì 29 il My Sport Sciorba Stadium ospiterà le finali e le premiazioni: alle 9:30 gli Under 15, alle 11:30 gli Under 17, alle 14:15 la Femminile e alle 16:45 gli Under 19.