Genoa e Sampdoria in squadra con “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport"

GENOVA - Quattro importanti appuntamenti per “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” in occasione dei match che Genoa e Sampdoria stanno affrontando in casa e trasferta. Porta subito bene la patch ricamata sulle divise indossate dalla formazione rossoblù nel riscaldamento della partita interna di sabato sera e vinta per 2-0 contro l’Udinese grazie alle marcature di Retegui e Bani. Si replica ancora al Ferraris, sabato 9 marzo alle 20:45, nel match interno contro il Monza. La Sampdoria, invece, ha indossato la patch sui pantaloncini delle divise ufficiali da gioco nelle partita disputate martedì scorso contro Cremonese (1-2) e nella delicata sfida esterna di Piacenza vinta contro la Feralpi Salò con il punteggio di 3-1.