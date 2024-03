Genova tra sport e natura. Domenica il 41° Giro dell’Acquedotto

La Capitale Europea dello Sport 2024 corre forte, ancor di più lungo percorsi che valorizzano il territorio. Il Giro dell’Acquedotto di Genova taglia domenica prossima il traguardo della quarantunesima edizione e si consolida, sempre più, come un appuntamento imprescindibile per ogni podista ligure. L’evento nasce negli anni ’80 grazie all’intraprendenza, all’entusiasmo e alla passione di alcuni volontari appartenenti all’ Associazione Giovani Amici Uniti dell’Alta Val Bisagno.

L’obiettivo è subito chiaro: mettere in luce il suggestivo percorso dell’Acquedotto storico di Genova, con una gara podistica e una camminata ludico motoria. La rassegna cresce di anno in anno e nel 2024 è inserita ufficialmente nel calendario di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.



La competizione è adatta sia ai podisti scalatori sia alle famiglie. La filosofia della passeggiata lenta e del contatto con la natura consentono di vivere un’esperienza che va oltre la semplice competizione, abbracciando il piacere di scoprire un ambiente ricco di storia e paesaggi mozzafiato.



Nel 2023 i successi firmati da Ghebrehanna Savio (1993), in forza al Team 42195, con il tempo finale di 24 minuti e 12 secondi. Al termine dei sette chilometri di percorso, podio completato da Enrico Ponta (Società Atletica Novese) e Andrea Giorgianni (Delta Spedizioni). Prima donna al traguardo Stefania Caponera dell’Atletica Levante dopo 27 minuti e 40 secondi.

Il ritrovo è fissato presso l’Associazione G.A.U. (piazza Suppini) domenica alle 8 con partenza alle ore 9:30.