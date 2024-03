I pugni di Michela Braga per Genova 2024. “Occasione importante per la città”

Michela Braga è diventata testimonial di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 alternando i guanti eleganti della diplomazia, che si accompagnano alla sua carica allegra e trainante, ai guantoni più grintosi con cui difende e conquista titoli. È stata tra le primissime a mettersi in protezione di guardia per Genova in quest’annata straordinaria, e quando è diventata promotrice dell’evento così ha commentato: “Sicuramente una grandissima soddisfazione e una grande emozione perché io sono molto attaccata a Genova come città e rappresentarla mi riempie d’orgoglio. Il 2024 sarà un anno ricco di manifestazioni, esibizioni e spero si riesca a sfruttarla al meglio quest’occasione. Cultura e Sport devono andare di pari passo e speriamo che sia un obiettivo che si riesca a portare avanti”.