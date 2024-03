Novella Calligaris sabato a Genova per “Donne e Sport a 360 gradi”

È stata la lietissima Novella del Nuoto Italiano e continua a far notizia: Novella Calligaris è stata la primissima atleta in assoluto a vincere medaglie olimpiche e a stabilire primati mondiali nel Nuoto. Giovanissima, a 21 anni, nel 1975 ha inaugurato una carriera da giornalista che ancora oggi la vede impegnata nel racconto di numerose storie sportive. Da diversi anni è anche presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Un’orma titanica ed esemplare in ambedue i campi del mondo sportivo su cui terrà una conferenza a Genova a Palazzo Ducale sabato 9 marzo, nell’ambito della Festa della Donna e di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.