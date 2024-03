Sport per nonni e nipoti a Genova: la Hwasong lancia il Taekwondo Intergenerazionale

Lo sport per nonni e nipoti . Uno degli obiettivi di “ Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ” è promuovere tutte le discipline sportive per tutte le età . In questa direzione va la Hwasong del maestro Bruno Cavanna , attenta a coinvolgere la fascia degli over 60 con un nuovo progetto della FITA.

"Taekwondo Intergenerazionale, lo sport di nonni e nipoti” si pone l’obiettivo di combattere la sedentarietà e allo stesso tempo favorire la condivisione di esperienze tra generazioni diverse. Il Taekwondo ha effetti positivi sugli anziani, in particolare gli esercizi per la mobilità articolare e lo stretching. Questi esercizi contribuiscono a migliorare l'equilibrio, la forza muscolare e la resistenza fisica, ma anche a promuovere una maggiore stima di sé, sicurezza e benessere emotivo. A tutti questi benefici, si aggiungono anche ulteriori effetti positivi sulla memoria e sulla gestione delle emozioni.

Il progetto, partito a inizio gennaio, va avanti a pieno regime. “Non è un corso di Taekwondo puro e semplice, perché vengono richieste delle capacità che cominciano a essere carenti in quella fase della vita, ma adattato, quindi vengono fatte cose un po’ più tradizionali, comunque viene fatta una preparazione che rende più elastico tutto il corpo – afferma il maestro Cavanna - Il Taekwondo adattato per gli Over 60 si è dimostrato molto efficace, abbiamo visto già dei risultati notevoli, in termini di elasticità, da parte dei nostri atleti”.

Attualmente sono 14 gli iscritti a questo corso e che frequentano assiduamente. I partecipanti hanno registrato notevoli miglioramenti, in fatto di elasticità e di prontezza di riflessi, quindi è una cosa che aiuta tantissimo, soprattutto per la parte coordinativa. “In questo caso si stimola una serie di recettori che servono per attivare tutta quella parte neurologica che magari si è un po’assopita e riattivare il sistema anche a livello di coordinazione” conclude Cavanna.