Iscrizioni aperte per la Mezza Maratona di Genova

Corri Genova, la corsa non competitiva adatta a ogni età

Parallelamente si disputerà anche la Corri Genova, una corsa non competitiva di circa 13 km con partenza e arrivo al Porto Antico di Genova. Può partecipare chiunque anche non disponendo di tessera e certificato medico. La Family Run è una corsa-camminata non competitiva di circa 3 km con partenza in Piazza Rossetti (zona Foce) e arrivo in Piazzale Mandraccio (nel Porto Antico di Genova), che ogni anno riunisce oltre 5.000 famiglie da tutta Italia. Può partecipare chiunque (bambini, adulti e animali domestici) Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.lamezzadigenova.it/. Qui si potranno trovare tutte le soluzioni per ogni atleta e la sua famiglia.