Spostamenti ecologici: lunedì 18 marzo a Genova primo open day per le velostazioni

Velostazioni, tutti gli indirizzi utili

La velostazione di Pra’ si trova in via Pra’ (c/o fermata AMT Pra' 7/Pra' FS, altezza piazza Sciesa); quella di Cornigliano in via Bertolotti (vicino ingresso Parco Lineare, c/o stazione FS). Gli altri Open Day si svolgeranno Lunedì 25 marzo, velostazione Darsena (via Gramsci, altezza piazza dello Statuto), orario 13.00-15.00 (in collaborazione con l’Università di Genova) e Lunedì 8 aprile, Bike Parking Sampierdarena (via Dondero, c/o stazione FS), 13.00-15.00; velostazione Bolzaneto (via Giovanni Battista Custo, c/o stazione FS), 17.00-19.00.