"E-Mozioni di Sport": venerdì 22 marzo una speciale proiezione fotografica

“Si parlerà di fotografia, fotografare, tecniche fotografiche, storie e aneddoti sulla professione del fotografo tramite le fotografie proiettate a monitor” racconta Lovati. Un’ora e mezza con il fotografo che, come disse a suo tempo il photoeditor del Venerdi di Repubblica Franco Lefevre, “ha innovato la fotografia di sport”. Un modo per acquisire competenze fotografiche interagendo con Lovati e entrando in sintonia con il suo modo di fotografare. L’ingresso all’evento è libero.

Le parole dell'assessore allo Sport

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare a Palazzo Tursi la mostra “E-Mozioni di Sport” con 114 scatti selezionati in oltre quaranta anni di carriera di Massimo Lovati – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Scatti diventati iconici “partiti” da Genova e arrivati fino alle più importanti competizioni, dai Mondiali alle Olimpiadi, capaci di immortalare e raccontare la cultura sportiva da un punto di vista inedito racchiudendo in sé tutti quei valori intrinsechi al mondo dello sport. Genova, “Capitale europea dello sport 2024” celebra così, attraverso la fotografia, alcune delle più importanti manifestazioni sportive, con immagini in cui si riconoscono i caratteri di una straordinaria originalità creativa”. La mostra “E-Mozioni di Sport” ha Canon Italia come Partner Culturale. Genova 2024 Capitale Europea dello Sport gode dei patrocini di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi.