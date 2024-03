Genova eccellenza degli sport subacquei con la "Dario Gonzatti"

GENOVA - Gli sport subacquei sono un'eccellenza genovese. Il merito è della "Dario Gonzatti", la più antica società sportiva del settore intitolata al pioniere che per primo sperimentò l'autorespiratore a ossigeno per le immersioni. Nel 2023 i festeggiamenti per i tre quarti di secolo con la sfilata delle eccellenze agonistiche del nuoto pinnato (allenatore Massimo Verdoya), dell’apnea dinamica (allenatore Fabio Benevelli) e dell’orientamento subacqueo (allenatore Giuliano Campanile).