Giacomo Costa: "Esser capitale europea vuol dire promuovere la cultura sportiva"

I vogatori iridati testimonial di Genova 2024

I vogatori campioni del mondo sono anche testimonial di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", immortalati anche dallo spot ufficiale mentre vogano nell’inedito scenario di Villa Pallavicini nel Ponente cittadino. Il Mondiale di Coastal Rowing, dal 6 all’8 settembre, sarà "una bella vetrina per il nostro Canottaggio e per noi una sfida ancor più dura perché riconfermarsi è sempre più difficile. Daremo il massimo, cercando di far leva ancora una volta sul nostro spirito di squadra".

Le parole del campione del mondo Giacomo Costa

Tra loro, oggi protagonista a scuola con Stelle nello Sport, anche Giacomo Costa. Tre volte campione mondiale, due volte (2019 e 2023) nel 4 di coppia Coastal Rowing e una volta in barca olimpica Under 23, l’atleta del Rowing Club Genovese ricorda proprio il momento delle riprese televisive. "È stata un’esperienza divertente, qualcosa a cui certamente non siamo abituati. Come canottieri, non abbiamo usufruito di un palcoscenico così grande. La cultura sportiva è importantissima e Genova 2024 è un’occasione da prendere al balzo, cercando di promuoverla ancora di più a partire dagli studenti per poi arrivare agli anziani - aggiunge Costa - Ho invitato tutti i bambini e le bambine della Primaria De Scalzi-Polacco ad assistere le gare da corso Italia a settembre".