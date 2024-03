Trofeo delle Regioni: un trampolino verso la serie A

Torna il Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti. La 60ª edizione dell'evento sportivo sarà ospitata dal Comitato Regionale Liguria del presidente Giulio Ivaldi come parte del programma Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Al TRD sono attesi oltre 2100 i partecipanti, per un totale di 142 squadre rappresentative di tutte le regioni.

Un torneo che vanta nei propri annali nomi di noti campioni della scena calcistica italiana e internazionale. Tra questi, il portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma. Nel 2013, l'ex estremo difensore del Milan ha infatti difeso la porta della Campania.

Non solo Donnarumma

Tra gli altri giocatori che hanno disputato il Torneo delle Regioni, Leonardo Pavoletti, Francesco Acerbi, Gianluca Lapadula e l'ex Juve Simone Zaza. Ma si ricordano anche l'ex Toro Lorenzo Lucca, schierato dal Piemonte nel 2017, Walid Cheddira con la maglia delle Marche e Nicolò Rovella nella formazione della Lombardia insieme a Gabriele Zappa, a loro volta preceduti da Kevin Lasgna nella rosa del 2011.

La rappresentativa della regione Lazio ha invece visto scendere in campo Gianluca Frabotta e Michael Folorunsho, mentre per il Veneto in passato ha giocato Manuel Lazzari. Tornando indietro nel tempo, si incontrano Francesco “Ciccio” Caputo con la Puglia, Fabio Bazzani ed Emanuele Giaccherini con l’Emilia Romagna e infine Moreno Torricelli e Gianfranco Zola.