Nuoto per tutti a Genova domenica con la quarta Swimmingtreffen

Con oltre 20 anni di imprese natatorie, Andrea Cadili Rispi è uno degli sportivi più rappresentativi della Liguria sportiva. Affetto da osteopseudoglioma, patologia che provoca fragilità ossea e cecità, l'atleta in attività dal 2001 vanta sul proprio curriculum gli attraversamenti su Stretto di Messina, Bosforo, Malta-Gozo e Travesia Mar de Las Calmas. Cadili Rispi è inoltre presidente di FreeSwimmer, società attiva nell'organizzazione di eventi natatori per atletiti disabili e non.