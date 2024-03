L’arbitro di pallanuoto Alessia Ferrari porta Genova alle Olimpiadi

“In passato avevo paura di sbagliare, ora sono consapevole di poter sempre commettere errori, ma il mio obiettivo è commetterne il meno possibile – racconta Alessia -. Cerco di rimanere distaccata, fredda e lucida per individuare la soluzione migliore nei momenti di difficoltà". Il rapporto con panchine e giocatori. "C'è il massimo rispetto per tutti in panchina e ad oggi ho ottenuto in risposta la stessa cosa. Alcuni giocatori effettivamente sono dei giganti rispetto a me, ma forse per la mia dimensione, sono i primi a rispettarmi come io rispetto loro".

I tornei di pallanuoto femminile, a Parigi, si giocheranno da sabato 27 luglio, il giorno successivo alla Cerimonia di Apertura, a domenica 11 agosto, giorno della Cerimonia di Chiusura. Le partite sono programmate presso il Centre aquatique di Saint-Denis e l'Arena La Défense a partire dall'ultimo giorno della fase a gironi fino alle finali per le medaglie.